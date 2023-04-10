Российского военнослужащего приговорили к семи годам колонии за дезертирство
Читинский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы за дезертирство (статья 338 УК РФ) рядовому Роману Евдокимову. Отмечается, что осужденный отправится в колонию строгого режима.
Установлено, что Евдокимов покинул расположение воинской части 24 ноября 2022 года, не желая проходить военную службу во время спецоперации. Сотрудники правоохранительных органов задержали его 18 января 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Ранее Барнаульский гарнизонный суд приговорил к шести с половиной годам заключения майора запаса Михаила Жилина, попытавшегося скрыться за границей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru