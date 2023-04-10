Российского военнослужащего приговорили к семи годам колонии за дезертирство

Установлено, что Евдокимов покинул расположение воинской части 24 ноября 2022 года, не желая проходить военную службу во время спецоперации. Сотрудники правоохранительных органов задержали его 18 января 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее Барнаульский гарнизонный суд приговорил к шести с половиной годам заключения майора запаса Михаила Жилина, попытавшегося скрыться за границей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

