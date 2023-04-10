Российского военнослужащего приговорили к семи годам колонии за дезертирство

Читинский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы за дезертирство (статья 338 УК РФ) рядовому Роману Евдокимову. Отмечается, что осужденный отправится в колонию строгого режима.

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Установлено, что Евдокимов покинул расположение воинской части 24 ноября 2022 года, не желая проходить военную службу во время спецоперации. Сотрудники правоохранительных органов задержали его 18 января 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее Барнаульский гарнизонный суд приговорил к шести с половиной годам заключения майора запаса Михаила Жилина, попытавшегося скрыться за границей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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