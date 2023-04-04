В Японии призвали Киев отказаться от притязаний на Крым и Донбасс

По данным японского издания, Украина «долго не продержится», пишет RT. Партнеры могут скорректировать политику помощи Киеву и постепенно уменьшить ее.

«Возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ», — отмечается в материале.

Издание указывает, что экономика Украины разрушена, а ВВП страны сократился вдвое. При этом у России, несмотря на санкции, остается много лазеек, а российская экономика восстанавливает тенденцию к росту.

