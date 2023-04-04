В Японии призвали Киев отказаться от притязаний на Крым и Донбасс

Шансы Украины на победу в противостоянии с Россией крайне низки, и Киеву стоило бы пойти на компромисс и отказаться от притязаний на Крым и Донбасс. Об этом пишет Asahi Shimbun.

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По данным японского издания, Украина «долго не продержится», пишет RT. Партнеры могут скорректировать политику помощи Киеву и постепенно уменьшить ее.

«Возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ», — отмечается в материале.

Издание указывает, что экономика Украины разрушена, а ВВП страны сократился вдвое. При этом у России, несмотря на санкции, остается много лазеек, а российская экономика восстанавливает тенденцию к росту.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассКрымРоссияУкраина

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