В Японии призвали Киев отказаться от притязаний на Крым и Донбасс
Шансы Украины на победу в противостоянии с Россией крайне низки, и Киеву стоило бы пойти на компромисс и отказаться от притязаний на Крым и Донбасс. Об этом пишет Asahi Shimbun.
По данным японского издания, Украина «долго не продержится», пишет RT. Партнеры могут скорректировать политику помощи Киеву и постепенно уменьшить ее.
«Возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ», — отмечается в материале.
Издание указывает, что экономика Украины разрушена, а ВВП страны сократился вдвое. При этом у России, несмотря на санкции, остается много лазеек, а российская экономика восстанавливает тенденцию к росту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru