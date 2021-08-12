Европейский регулятор запросил данные по новым побочным реакциям на вакцины Pfizer и Moderna
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запросило у компаний Pfizer и Moderna данные по новым побочным реакциям на их вакцины против коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
Согласно опубликованному на сайте регулятора отчету, речь может идти о кожной аллергии, воспалении почек и нефротическом синдроме. Некоторые пациенты пожаловались на эти заболевания, возникшие после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. EMA изучает, являются ли они побочными эффектами от прививки или же не связаны с вакциной.
Европейский регулятор в июле сообщил, что вакцины Pfizer и Moderna способны в некоторых случаях приводить к миокардиту и перикардиту, напоминает РЕН ТВ. EMA рекомендовало добавить эти заболевания в список побочных эффектов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- Выживший в крушении вертолета на Камчатке рассказал о поисково-спасательной операции
- Пашинян: Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном
- «Яндекс» назвал необычные названия российских населенных пунктов
- Умер экс-мэра Красноярска Петр Пимашков
- Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе Якутска
- Европейский регулятор запросил данные по новым побочным реакциям на вакцины Pfizer и Moderna
- S&P: Москва потратит все денежные запасы до конца года
- Выживший пассажир Ми-8 рассказал подробности крушения
- Опрос: Треть россиян готовы потерять часть заработка ради работы на удаленке
- Киркорову запретили въезд на Украину на три года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru