Европейский регулятор запросил данные по новым побочным реакциям на вакцины Pfizer и Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запросило у компаний Pfizer и Moderna данные по новым побочным реакциям на их вакцины против коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Согласно опубликованному на сайте регулятора отчету, речь может идти о кожной аллергии, воспалении почек и нефротическом синдроме. Некоторые пациенты пожаловались на эти заболевания, возникшие после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. EMA изучает, являются ли они побочными эффектами от прививки или же не связаны с вакциной.

Европейский регулятор в июле сообщил, что вакцины Pfizer и Moderna способны в некоторых случаях приводить к миокардиту и перикардиту, напоминает РЕН ТВ. EMA рекомендовало добавить эти заболевания в список побочных эффектов.

