В Японии число жителей старше 100 лет превысило 92 тысячи человек
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило, что в настоящее время в стране проживают 92 139 человек, чей возраст превышает 100 лет.
В преддверии Дня почитания старости, который японцы отмечают 19 сентября, в ведомстве указали, что это абсолютный рекорд за последние 53 года. Уточняется, что за год число отметивших вековой юбилей японцев, увеличилось на 1428 человек.
Также отмечается, что больше всего в Японии долгожителей женщин - 88,5% составляют женщины, самая старшая из них - 116-летняя Фуса Тацуми. Самым пожилым мужчиной является 111-летний Гисабуро Сонобэ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России вернулась к допандемийному уровню и в текущем году составила «чуть более 73 лет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru