В Японии число жителей старше 100 лет превысило 92 тысячи человек

В преддверии Дня почитания старости, который японцы отмечают 19 сентября, в ведомстве указали, что это абсолютный рекорд за последние 53 года. Уточняется, что за год число отметивших вековой юбилей японцев, увеличилось на 1428 человек.

Также отмечается, что больше всего в Японии долгожителей женщин - 88,5% составляют женщины, самая старшая из них - 116-летняя Фуса Тацуми. Самым пожилым мужчиной является 111-летний Гисабуро Сонобэ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России вернулась к допандемийному уровню и в текущем году составила «чуть более 73 лет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

