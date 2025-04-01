«Лягушачьи негры»: У чернобыльских животных ускорилась эволюция
На Украине животные в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции демонстрируют устойчивость к радиации, сообщает РИА Новости.
Как показали исследования, у них наблюдаются признаки ускоренной эволюции. За десятилетия после аварии на АЭС у многих видов появились уникальные черты, которые ранее не встречались в природе.
Биологи из Испании обнаружили у лягушек необычную черную окраску, которую связывают с повышенным содержанием меланина — пигмента, способного частично защищать организм от воздействия радиации. Они считают, что темные лягушки имели больше шансов выжить после катастрофы и передать свои гены потомству.
По данным американских биологов, иммунная система волков показывает повышенную устойчивость к онкологическим заболеваниям, несмотря на регулярное облучение в шесть раз выше безопасного для человека уровня. А у собак, живущих вблизи станции, выявлены изменения в ДНК, отличающие их от обычных популяций.
У птиц наблюдается повышение уровня антиоксидантов, защищающих от клеточных повреждений. А у домашних животных в первые годы после катастрофы на АСЭ фиксировались тяжелые мутации: пороки развития, лишние конечности, аномальный окрас.
Семь реакторов чернобыльского типа продолжают эксплуатироваться на российских АЭС после трагедии, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он отметил, что в мире подобные реакторы не используются, так как они изначально не были предназначены для производства электроэнергии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru