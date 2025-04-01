СМИ: ВСУ 23 раза нарушили решение о прекращении атак на объекты энергетики

Вооруженные силы Украины с 18 марта по 31 марта включительно нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики, сообщает РИА Новости.

Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины действует

Было совершено 23 атаки, шесть из которых нейтрализованы силами ПВО России.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нарастили количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры России. Это происходит, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы прекращении Киевом намеренного уничтожения российских энергообъектов.

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ФОТО: Минобороны РФ / скриншот с видео
ТЕГИ:ЭнергетикаУкраинаВСУ

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