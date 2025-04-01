СМИ: ВСУ 23 раза нарушили решение о прекращении атак на объекты энергетики
1 апреля 202500:31
Вооруженные силы Украины с 18 марта по 31 марта включительно нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики, сообщает РИА Новости.
Было совершено 23 атаки, шесть из которых нейтрализованы силами ПВО России.
В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нарастили количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры России. Это происходит, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы прекращении Киевом намеренного уничтожения российских энергообъектов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru