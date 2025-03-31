В Саратове врача судят по делу о гибели 16-летней пациентки

В Саратове завершено расследование уголовного дела против врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке. По данным следствия, девушка скончалась во время плановой операции в детской больнице.

Следственный комитет сообщил, что экспертиза выявила прямую связь между действиями врача и гибелью пациентки. В рамках расследования собраны доказательства, подтверждающие вину медика. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.