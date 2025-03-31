Электронную визу в Россию могут продлить до 120 суток

Правительственная комиссия одобрила законопроект МИД России, предусматривающий продление срока действия единой электронной визы до 120 суток, а также увеличение времени пребывания иностранных граждан по ней до 30 суток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно проекту, кратность визы останется однократной.