Электронную визу в Россию могут продлить до 120 суток

Правительственная комиссия одобрила законопроект МИД России, предусматривающий продление срока действия единой электронной визы до 120 суток, а также увеличение времени пребывания иностранных граждан по ней до 30 суток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно проекту, кратность визы останется однократной.

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Внесенные изменения позволят иностранным гражданам дольше находиться на территории России без необходимости оформления дополнительных разрешений.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что российские власти работают над возможностью продления срока пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияВизаМИД РФ

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