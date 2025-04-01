В Москве автомобиль с водителем пролетел четыре этажа

В Москве автомобиль рухнул с четвертого этажа парковки, сообщает «РЕН ТВ».

После этого транспортное средство загорелось. В результате инцидента на Крылатской улице водитель погиб.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители.

Ранее один человек погиб, пять пострадали при столкновении двух автомобилей под Самарой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Автомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры