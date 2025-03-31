Марин Ле Пен пообещала остаться в политике после приговора суда
Марин Ле Пен заявила, что не намерена покидать политическую сцену, несмотря на вынесенный ей приговор. Она назвала решение суда политически мотивированным и заявила, что не позволит устранить себя таким образом.
Ле Пен выразила обеспокоенность тем, что судебное преследование лишает миллионов избирателей их кандидата, которого опросы считают фаворитом на выборах 2027 года. Она также подчеркнула, что это вызывает вопросы о верховенстве закона и демократии во Франции.
Говоря о будущем «Национального объединения», политик отметила, что 29-летний Жордан Барделла остается важным активом партии, но выразила надежду, что в нем не придется задействовать его раньше времени. Она также подтвердила намерение подать апелляцию, настаивая на своей невиновности.
31 марта суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы по делу о злоупотреблении средствами ЕС, из которых два года — условно, а два — с электронным браслетом. Также ей запрещено участвовать в выборах в течение пяти лет, что исключает ее из президентской гонки 2027 года, передает «Радиоточка НСН».
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