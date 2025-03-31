Марин Ле Пен пообещала остаться в политике после приговора суда

Марин Ле Пен заявила, что не намерена покидать политическую сцену, несмотря на вынесенный ей приговор. Она назвала решение суда политически мотивированным и заявила, что не позволит устранить себя таким образом.

Ле Пен выразила обеспокоенность тем, что судебное преследование лишает миллионов избирателей их кандидата, которого опросы считают фаворитом на выборах 2027 года. Она также подчеркнула, что это вызывает вопросы о верховенстве закона и демократии во Франции.