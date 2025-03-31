Военные Британии, Франции и Украины обсудят новый этап сотрудничества
Военное руководство Великобритании, Франции и Украины проведет встречу в ближайшие дни для обсуждения вопросов украинского урегулирования. Об этом сообщили на Даунинг-стрит после телефонного разговора премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского.
В британском правительстве отметили, что предстоящая встреча станет следующим этапом детального планирования.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько стран «коалиции желающих» рассматривают возможность отправки на Украину «сил сдерживания».
По его словам, речь не идет о миротворческой миссии или замене украинских войск. Подразделения должны быть размещены в стратегических точках для усиления обороны, при этом согласие всех членов коалиции на этот шаг не требуется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru