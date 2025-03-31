Военные Британии, Франции и Украины обсудят новый этап сотрудничества

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несколько стран «коалиции желающих» рассматривают возможность отправки на Украину «сил сдерживания».

По его словам, речь не идет о миротворческой миссии или замене украинских войск. Подразделения должны быть размещены в стратегических точках для усиления обороны, при этом согласие всех членов коалиции на этот шаг не требуется, передает «Радиоточка НСН».

