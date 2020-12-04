Долгожительница Петербурга умерла на 109 году на фоне COVID-19
Одна из старейших жительниц Санкт-Петербурга умерла на 109 году жизни. Клавдия Селюженок родилась еще при императоре Николае II. Как сообщили в администрации Невского района северной столицы, 7 ноября женщина отметила 108-летие, а 2 декабря скончалась.
В администрации уточнили, что долгожительнице предлагали лечь в больницу, однако не конкретизировали в связи с какими проблемами со здоровьем. По данным СМИ, у пенсионерки был подтверждён коронавирус.
Клавдия Селюженок имела звание ветерана Великой Отечественной войны, награждена медалью «За оборону Ленинграда». Большая часть её трудового пути была связана с оборонным заводом «Арсенал».
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