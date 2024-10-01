В Wildberries опровергли продажу беспилотников в Белоруссии

Wildberries не осуществляет продажу в Белоруссии беспилотников и авиамоделей физлицам. Об этом со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что запрет на продажу был введён с момента вступления в силу соответствующего указа президента республики от 25 сентября 2023 года.

В компании также пояснили, что представление, внесённое генеральной прокуратурой Белоруссии «касается устранения причин и условий», которые могут способствовать реализации указанных товаров.

«Предписание принято к сведению, усилен контроль за его соблюдением», - говорится в сообщении.

Ранее начальник управления по взаимодействию со СМИ генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что подобная продукция может быть использована «для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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