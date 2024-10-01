В Wildberries опровергли продажу беспилотников в Белоруссии
Wildberries не осуществляет продажу в Белоруссии беспилотников и авиамоделей физлицам. Об этом со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ сообщает РИА Новости.
Отмечается, что запрет на продажу был введён с момента вступления в силу соответствующего указа президента республики от 25 сентября 2023 года.
В компании также пояснили, что представление, внесённое генеральной прокуратурой Белоруссии «касается устранения причин и условий», которые могут способствовать реализации указанных товаров.
«Предписание принято к сведению, усилен контроль за его соблюдением», - говорится в сообщении.
Ранее начальник управления по взаимодействию со СМИ генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что подобная продукция может быть использована «для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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