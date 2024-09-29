Силы ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника
29 сентября 202413:20
Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщило в воскресенье, 29 сентября, Министерство обороны РФ.
Сбиты беспилотники самолетного типа. Также силы ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства.
Ранее несколько сбитых беспилотных летательных аппаратов Украины упало в Воронеже и пригороде. На Московском проспекте дрон попал в жилой комплекс, передает «Радиоточка НСН».
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- Силы ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru