WhatsApp добавил функцию отключения звука для звонков с неизвестных номеров

Отмечается, что главная мера защиты звонков и переписок — сквозное шифрование.

«Но мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее... Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: "Отключение звука для неизвестных номеров" и "Проверка конфиденциальности"», — указано в сообщении.

Так, с помощью отключения звука для незнакомых номеров пользователи смогут фильтровать спам и мошеннические звонки. Проверить, есть ли среди них важные вызовы, можно будет на вкладке «Звонки».

При этом функция «Проверка конфиденциальности» поможет пользователям изучить все настройки и выбрать подходящий уровень защиты.

