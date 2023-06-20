WhatsApp добавил функцию отключения звука для звонков с неизвестных номеров
Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) добавил новые функции безопасности, которые позволят в том числе делать беззвучными звонки с неизвестных номеров. Об этом сообщается в официальном блоге приложения.
Отмечается, что главная мера защиты звонков и переписок — сквозное шифрование.
«Но мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее... Сегодня этот список пополнят две новые функции, уже доступные пользователям: "Отключение звука для неизвестных номеров" и "Проверка конфиденциальности"», — указано в сообщении.
Так, с помощью отключения звука для незнакомых номеров пользователи смогут фильтровать спам и мошеннические звонки. Проверить, есть ли среди них важные вызовы, можно будет на вкладке «Звонки».
При этом функция «Проверка конфиденциальности» поможет пользователям изучить все настройки и выбрать подходящий уровень защиты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru