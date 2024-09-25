В WhatsApp появится функция «прочитать все»

В мессенджере WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) появится функция «прочитать все», сообщают «Известия».

СМИ: В WhatsApp появится переводчик сообщений на русский язык

Она станет доступна для смартфонов, работающих на Android. Пользователи мессенджера смогут одной кнопкой пометить прочитанными все сообщения, как в личных, так и в групповых чатах. В настоящее время функция находится в разработке.

Ранее «Лаборатория Касперского» нашла в WhatsApp вредоносный троян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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