В WhatsApp появится функция «прочитать все»
25 сентября 202403:01
В мессенджере WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) появится функция «прочитать все», сообщают «Известия».
Она станет доступна для смартфонов, работающих на Android. Пользователи мессенджера смогут одной кнопкой пометить прочитанными все сообщения, как в личных, так и в групповых чатах. В настоящее время функция находится в разработке.
Ранее «Лаборатория Касперского» нашла в WhatsApp вредоносный троян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru