СМИ: В WhatsApp появится переводчик сообщений на русский язык

Отмечается, что переводчик поддерживает шесть языков: английский, арабский, испанский, португальский, русский и хинди. При этом перевести он способен сразу всю переписку.

По данным портала, новая функция была найдена в очередной бета-версии мессенджера для Android. Ожидается, что полноценная версия WhatsApp с переводчиком появится в ближайшие недели.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что неконструктивная политика WhatsApp, а также отказ от сотрудничества с властями, в первую очередь в деле противодействия терроризму и экстремизму, может привести к блокировке мессенджера в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».