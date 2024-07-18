СМИ: В WhatsApp появится переводчик сообщений на русский язык
Мессенджер WhatsApp обзаведётся переводчиком сообщений, в том числе на русский язык. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что переводчик поддерживает шесть языков: английский, арабский, испанский, португальский, русский и хинди. При этом перевести он способен сразу всю переписку.
По данным портала, новая функция была найдена в очередной бета-версии мессенджера для Android. Ожидается, что полноценная версия WhatsApp с переводчиком появится в ближайшие недели.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что неконструктивная политика WhatsApp, а также отказ от сотрудничества с властями, в первую очередь в деле противодействия терроризму и экстремизму, может привести к блокировке мессенджера в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru