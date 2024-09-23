«Лаборатория Касперского» нашла в WhatsApp вредоносный троян
«Лаборатория Касперского» обнаружила в модифицированном приложении WhatsApp для Android троян Necro. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что заражённые версии мессенджера распространялись как через неофициальные источники, так и в официальном магазине Google Play.
При этом были найдены и другие приложения с трояном Necro. В частности, это Spotify Plus, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer, Wuta Camera, Max Browser и другие.
По информации специалистов компании, троян Necro может загружать на телефон модули, скрытно показывающие и кликающие рекламу, открывать в невидимых окнах произвольные ссылки, скачивать исполняемые файлы и сторонние приложения, оформлять платные подписки.
Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru