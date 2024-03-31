В WhatsApp появилась возможность отправлять видео в высоком качестве
В бета-версии мессенджера WhatsApp (корпорация Meta - владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана экстремистской и запрещена в России) появилась функция отправки видеозаписей в высоком качестве, сообщает WABetaInfo.
Пользователи приложения могут найти в разделе настроек «Данные и хранилище» опцию «Качество загрузки медиафайлов», которая предоставляет выбор между загрузкой фото и видео в стандартном качестве или в высоком разрешении. В режиме высокого качества отправка файлов будет происходить медленнее, а размер может повыситься до шести раз.
Ранее стало известно, что в WhatsApp добавят функцию блокировки при помощи пароля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru