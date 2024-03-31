В WhatsApp появилась возможность отправлять видео в высоком качестве

В бета-версии мессенджера WhatsApp (корпорация Meta - владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана экстремистской и запрещена в России) появилась функция отправки видеозаписей в высоком качестве, сообщает WABetaInfo.

В WhatsApp запретят делать скриншоты с фотографий профиля

Пользователи приложения могут найти в разделе настроек «Данные и хранилище» опцию «Качество загрузки медиафайлов», которая предоставляет выбор между загрузкой фото и видео в стандартном качестве или в высоком разрешении. В режиме высокого качества отправка файлов будет происходить медленнее, а размер может повыситься до шести раз.

Ранее стало известно, что в WhatsApp добавят функцию блокировки при помощи пароля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыWhatsapp

Горячие новости

Все новости

партнеры