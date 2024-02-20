В WhatsApp запретят делать скриншоты с фотографий профиля
В WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) появится функция, защищающая пользователей мессенджера от распространения фотографий с их профиля, пишет портал WABetaInfo.
Уточняется, что разработчики готовятся запретить делать скриншоты аватарок. Пока функция доступна лишь некоторым тестировщикам бета-версии WhatsApp на Android.
Пять лет назад из мессенджера была удалена функция, позволяющая пользователям сохранять фотографии профиля других пользователей.
Также в мессенджере появится функция, с помощью которой пользователи смогут добавлять некоторые контакты в категорию «Избранное». Эта опция будет полезна тем, кто активно использует приложение, пишет много сообщений и совершает много звонков.
Таким образом, пользователям будет проще получить доступ к контактам, с которыми они чаще всего взаимодействуют. Уточняется, что функция будет доступна в следующем обновлении веб-версии приложения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru