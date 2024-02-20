В WhatsApp запретят делать скриншоты с фотографий профиля

Пять лет назад из мессенджера была удалена функция, позволяющая пользователям сохранять фотографии профиля других пользователей.

Также в мессенджере появится функция, с помощью которой пользователи смогут добавлять некоторые контакты в категорию «Избранное». Эта опция будет полезна тем, кто активно использует приложение, пишет много сообщений и совершает много звонков.

Таким образом, пользователям будет проще получить доступ к контактам, с которыми они чаще всего взаимодействуют. Уточняется, что функция будет доступна в следующем обновлении веб-версии приложения, передает «Радиоточка НСН».

