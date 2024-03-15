В WhatsApp добавят функцию блокировки при помощи пароля
В WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на Android добавят функцию блокировки при помощи пароля, сообщает портал WABetaInfo.
Так, нововведение, позволяющее устанавливать блокировку приложения, используя отпечаток пальца, распознавание лица или пароль, уже работает у некоторых бета-тестеров WhatsApp.
Ранее приложение можно было заблокировать лишь только с помощью биометрии.
До этого сообщалось, что в мессенджере появится функция, защищающая пользователей мессенджера от распространения фотографий с их профиля.
Пять лет назад из мессенджера была удалена функция, позволяющая пользователям сохранять фотографии профиля других пользователей.
Также в мессенджере появится функция, с помощью которой пользователи смогут добавлять некоторые контакты в категорию «Избранное». Эта опция будет полезна тем, кто активно использует приложение, пишет много сообщений и совершает много звонков, передает «Радиоточка НСН».
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