В WhatsApp добавят функцию блокировки при помощи пароля

Ранее приложение можно было заблокировать лишь только с помощью биометрии.

До этого сообщалось, что в мессенджере появится функция, защищающая пользователей мессенджера от распространения фотографий с их профиля.

Пять лет назад из мессенджера была удалена функция, позволяющая пользователям сохранять фотографии профиля других пользователей.

Также в мессенджере появится функция, с помощью которой пользователи смогут добавлять некоторые контакты в категорию «Избранное». Эта опция будет полезна тем, кто активно использует приложение, пишет много сообщений и совершает много звонков, передает «Радиоточка НСН».

