В воздушное пространство Тайваня вошли 45 самолетов ВВС Китая

За минувшие сутки военные Тайваня зафиксировали приближение к острову 45 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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Самолеты заметили в 6:00 (1:00 мск) 20 августа. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

В Тайбэе уточнили, что 27 самолетов НОАК пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны. На острове развернули ракетные комплексы наземного базирования.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении Тайваню военной помощи в размере $345 миллионов. Госдепартамент одобрил возможную продажу острову боеприпасов и оборудования на $440 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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