Россиян призвали не бояться лихорадки Марбург

Риск распространения в мире болезни, вызываемой вирусом Марбург, маловероятен, так же как и его попадание в Россию. Об этом сообщили в противочумном институте «Микроб».

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Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной как «болезнь зеленых мартышек». Возбудитель болезни относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

В «Микробе» также заявили, что в России случаев болезни, вызванной вирусом Марбург, не зарегистрированы.

Между тем, «Левада-Центр» (признан в России иностранным агентом) выяснил, что более половина россиян - 55% - не готовы сделать прививку от коронавируса, пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
ТЕГИ:ВирусЛихорадка Эбола
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