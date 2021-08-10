Россиян призвали не бояться лихорадки Марбург

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной как «болезнь зеленых мартышек». Возбудитель болезни относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

В «Микробе» также заявили, что в России случаев болезни, вызванной вирусом Марбург, не зарегистрированы.

Между тем, «Левада-Центр» (признан в России иностранным агентом) выяснил, что более половина россиян - 55% - не готовы сделать прививку от коронавируса, пишет «Свободная пресса».



