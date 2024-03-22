В ВОЗ заявили, что в мире исчерпали запасы вакцин от холеры

Глобальные запасы вакцин от холеры исчерпаны, любая вспышка заболевания создаст дополнительную нагрузку на систему производства препаратов для вакцинации. Об этом сообщается в совместной статье гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса и президента Замбии Хакаинде Хичилемы, текст которой приводит ТАСС.

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Отмечается, что на фоне нехватки запасов препаратов в 23 государствах продолжаются активные вспышки холеры. В статье говорится, что болезнь угрожает жизни свыше миллиарда человек, однако фармацевтические компании не занимаются противохолерными вакцинами из-за их низкой рентабельности.

Ранее россияне, отдыхающие на острове Маврикий, пожаловались на симптомы холеры. Туристы страдали от высокой температуры, рвоты и диареи, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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