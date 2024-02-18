СМИ: Израиль обстреливает окрестности Рафаха в секторе Газа

Израильская армия ведет артиллерийский огонь по восточным предместьям палестинского города Рафах на юге сектора Газа, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Израиль пообещал масштабные действия в Рафахе после эвакуации гражданских

По его данным, обстрел также ведется в Рафахе с моря.

Ранее власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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