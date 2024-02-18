СМИ: Израиль обстреливает окрестности Рафаха в секторе Газа
18 февраля 202404:30
Израильская армия ведет артиллерийский огонь по восточным предместьям палестинского города Рафах на юге сектора Газа, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его данным, обстрел также ведется в Рафахе с моря.
Ранее власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru