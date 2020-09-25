В ВОЗ спрогнозировали рост числа жертв COVID-19 до 2 млн человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила возможность увеличения количества летальных исходов от COVID-19 до 2 млн. Соответствующее заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.
Райан отметил, что за 9 месяцев с момента вспышки нового коронавируса умер почти 1 млн человек. Он также предположил, что до появления вакцины может потребоваться еще 9 месяцев, что приведет к примерно такому же количеству смертей.
Однако, по словам Райана, для того, чтобы спасти жизни людей многое можно сделать в настоящее время.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 28 сентября в городе вводятся новые ограничения. В частности, он посоветовал людям старше 65 лет перейти на удаленную работу, это же касается и жителям Москвы с хроническими заболеваниями. Градоначальник также подчеркнул важность ношения масок и перчаток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru