В ВОЗ спрогнозировали рост числа жертв COVID-19 до 2 млн человек

Райан отметил, что за 9 месяцев с момента вспышки нового коронавируса умер почти 1 млн человек. Он также предположил, что до появления вакцины может потребоваться еще 9 месяцев, что приведет к примерно такому же количеству смертей.

Однако, по словам Райана, для того, чтобы спасти жизни людей многое можно сделать в настоящее время.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 28 сентября в городе вводятся новые ограничения. В частности, он посоветовал людям старше 65 лет перейти на удаленную работу, это же касается и жителям Москвы с хроническими заболеваниями. Градоначальник также подчеркнул важность ношения масок и перчаток.

