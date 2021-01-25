Генсек ООН заявил об угрозе распада мира на две экономики

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности разлома мира на две части во главе с экономиками Китая и США. Об этом генсек заявил в ходе выступления на мероприятии «Давосская повестка дня».

Гутерриш отметил, что его «продолжает пугать» вероятный раскол, который может разделить мир надвое «с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями».

Как сообщает ТАСС, генсек ООН призвал сделать всё возможное для предотвращения такого разделения.

Кроме того, в своей речи Гутерриш заявил, что мир из-за пандемии COVID-19 оказался «в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет». При этом генеральный секретарь считает, что при восстановлении после пандемии у государств есть возможность «перейти от хрупкости к устойчивости».



