В ВОЗ отменили статус глобальной пандемии COVID-19

По его словам, с таким предложением к нему обратились члены комитета экспертов ВОЗ.

«Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — отметил Гебрейесус.

Он также напомнил, что с начала пандемии от болезни скончались по меньшей мере 20 миллионов человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

