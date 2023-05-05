В ВОЗ отменили статус глобальной пандемии COVID-19

Заболеваемость COVID-19 потеряла статус глобальной пандемии. Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, с таким предложением к нему обратились члены комитета экспертов ВОЗ.

«Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — отметил Гебрейесус.

Он также напомнил, что с начала пандемии от болезни скончались по меньшей мере 20 миллионов человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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