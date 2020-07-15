В ВОЗ не рассчитывают на вакцину от COVID-19 в ближайшее время

Вакцина от нового типа коронавируса вряд ли будет разработана в ближайшее время. Такую перспективу обрисовала старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Катрин Смолвуд. По её словам, в первую очередь необходимо будет подтвердить, что вакцина не представляет опасности для человека и действительно эффективна.

Смолвуд подчеркнула, что разработка действенной вакцины потребует немало времени, ресурсов и усилий всего мирового сообщества. По её словам, международная команда исследователей уже сотрудничает между собой и ВОЗ. По данным специалиста, в данный момент 15-20 вакцин-кандидатов из более ста уже проходят стадию клинических испытаний.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала РИА Новости, что в мире существует свыше 140 вакцин-кандидатов. Все они находятся в разной фазе изучения.

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Между тем, сегодня из Сеченовского университета и главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве выписаны добровольцы из стартовой группы участников испытаний вакцины от COVID-19, которая выработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Как отмечает RT, все они неплохо перенесли препарат, поэтому можно говорить о его безопасности. Предполагается подвести первые итоги вакцинирования добровольцев в конце текущего месяца.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусВакцина
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