Малышева: От коронавируса может умереть каждый третий

Как отметила Малышева, вакцинация для людей старшей группы безопасна, а риск тяжело болеть и умереть в «тысячи и миллионы» раз выше, чем любые побочные эффекты от прививки.

Ранее Малышева перечислила группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19.

Как отметила врач, прививку от коронавируса необходимо делать людям старше 65 лет, тем, кто страдает ожирением и хроническими болезнями почек, у кого есть заболевание легких онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

