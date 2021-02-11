Малышева: От коронавируса может умереть каждый третий
Врач и российская телеведущая Елена Малышева сообщила о наиболее уязвимой группе риска при заражении COVID-19.
Медик в эфире «Первого канала», заявила, что наибольшую опасность коронавирус представляет для людей старше 80 лет, так как из всех заболевших умирает каждый третий. В возрасте от 70 до 80 умирает каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый заразившийся.
Как отметила Малышева, вакцинация для людей старшей группы безопасна, а риск тяжело болеть и умереть в «тысячи и миллионы» раз выше, чем любые побочные эффекты от прививки.
Ранее Малышева перечислила группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19.
Как отметила врач, прививку от коронавируса необходимо делать людям старше 65 лет, тем, кто страдает ожирением и хроническими болезнями почек, у кого есть заболевание легких онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.
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