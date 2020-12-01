В ВОЗ назвали горнолыжные курорты несущественным фактором распространения COVID-19

Катание на горных лыжах не является значимым фактором в распространении COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.



Эксперт отметил, что сложности могут возникнуть не в процессе катания, а во время перемещения людей между горнолыжными курортами, аэропортами и гостиницами. Райан напомнил, что на свежем воздухе инфекция распространяется медленнее.