В ВОЗ назвали горнолыжные курорты несущественным фактором распространения COVID-19

Катание на горных лыжах не является значимым фактором в распространении COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

Эксперт отметил, что сложности могут возникнуть не в процессе катания, а во время перемещения людей между горнолыжными курортами, аэропортами и гостиницами. Райан напомнил, что на свежем воздухе инфекция распространяется медленнее.

Арбатова призвала россиян не скупать лекарства «горстями»

В правительствах ЕС возникли различные мнения по поводу работы горнолыжных курортов. В управлении Евросоюза этот вопрос сочли компетенцией местных властей и не установили единое решение по всему региону.

Множество европейских стран апеллирует к экономическим потерям в тех районах, которые преимущественно зарабатывают на горнолыжном туризме. Однако власти других стран опасаются роста заболеваемости коронавирусом после возвращения туристов из эпидемиологически неблагополучных регионов.

Франция и Италия приняли решение отложить начало горнолыжного сезона, курорты этих стран будут закрыты во время рождественских праздников. Как передает агентство, Австрия отказалась от такого решения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛыжиСпортПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры