В ВОЗ назвали горнолыжные курорты несущественным фактором распространения COVID-19
Катание на горных лыжах не является значимым фактором в распространении COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.
Эксперт отметил, что сложности могут возникнуть не в процессе катания, а во время перемещения людей между горнолыжными курортами, аэропортами и гостиницами. Райан напомнил, что на свежем воздухе инфекция распространяется медленнее.
В правительствах ЕС возникли различные мнения по поводу работы горнолыжных курортов. В управлении Евросоюза этот вопрос сочли компетенцией местных властей и не установили единое решение по всему региону.
Множество европейских стран апеллирует к экономическим потерям в тех районах, которые преимущественно зарабатывают на горнолыжном туризме. Однако власти других стран опасаются роста заболеваемости коронавирусом после возвращения туристов из эпидемиологически неблагополучных регионов.
Франция и Италия приняли решение отложить начало горнолыжного сезона, курорты этих стран будут закрыты во время рождественских праздников. Как передает агентство, Австрия отказалась от такого решения.
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