Арбатова призвала россиян не скупать лекарства «горстями»
Писатель и общественный деятель специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Чиновники пообещали решить проблему нехватки лекарств
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал полностью решить проблему нехватки лекарств в российских аптеках к середине декабря.
Мария Арбатова: «Это, конечно, безумно актуальная вещь. Я вижу в своей ленте в Facebook, в аптеках нет не только антибиотиков, которые люди едят на всякий случай большими горстями, чтобы убить свою микрофлору до конца, но и кроворазжижающих препаратов, к примеру. Это очень грустная ситуация, поэтому, дорогие друзья, не запасайте то, что вам не нужно», – призвала слушателей НСН Мария Арбатова.
Госдума не поддержала повышенные выплаты для пенсионеров старше 75 лет
В Думе не поддержали законопроекты о повышенной фиксированной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет. Правительство также отклонило эту идею.
Мария Арбатова: «И зря не поддержали. Это основной электорат, на который опираются депутаты. В Москве мы еще в состоянии прожить и заработать, но в регионах пенсионеры реально живут за чертой продуктовой безопасности. И в этом смысле наша Госдума рубит сук, на котором сидит», – прокомментировала она в интервью НСН.
В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи
В России намерены запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи. Об этом рассказал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, программа предназначена для заемщиков не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет. Ставка будет такой же, как по правительственной программе для жилья в новостройках — 6,5%.
Мария Арбатова: «Замечательная программа. И я считаю, что она раньше должна была родиться в сознании нашей власти, которая считает, что поднимает демографию ограничением абортов. Нет, ограничение абортов убивает репродуктивное здоровье женщин, и мы теряем их в криминальных абортах. А вот частный дом для молодой семьи – это как раз, что сделало Америку Америкой. Когда люди начали строить дома, чувствовать себя хозяевами своей земли, это совершенно другие экономическая и гражданская модели в голове. Нам надо в этом смысле догнать и перегнать США, потому что у нас земли больше», – сказала она в эфире НСН.
Германия хочет закрыть горнолыжные курорты на территории всей Европы
Власти Германии намерены добиваться на уровне ЕС закрытия всех горнолыжных курортов в Европе из-за коронавируса предстоящей зимой. Ангела Меркель также отказалась ослабить локдаун на Рождество и Новый год.
Мария Арбатова: «Это очень важно, хотя я понимаю, что у нас на горнолыжные курорты все поедут. Это принесет пользу для их развития, но заболеет безумное количество людей. Учитывая, что горы у нас там, где кавказские регионы, где отсутствует медицина, и колоссальная присутствует коррупция. Я бы на эту зиму отказалась от лыж, можно с санками по лесу и парку погулять. Стоит пережить этот год более достойно, спокойно и безопасно для других», – подытожила в разговоре с НСН Мария Арбатова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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