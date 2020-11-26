Арбатова призвала россиян не скупать лекарства «горстями»

Мария Арбатова: «Замечательная программа. И я считаю, что она раньше должна была родиться в сознании нашей власти, которая считает, что поднимает демографию ограничением абортов. Нет, ограничение абортов убивает репродуктивное здоровье женщин, и мы теряем их в криминальных абортах. А вот частный дом для молодой семьи – это как раз, что сделало Америку Америкой. Когда люди начали строить дома, чувствовать себя хозяевами своей земли, это совершенно другие экономическая и гражданская модели в голове. Нам надо в этом смысле догнать и перегнать США, потому что у нас земли больше», – сказала она в эфире НСН.

