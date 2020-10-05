В ВОЗ назвали число жителей Земли, заразившихся COVID-19
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что десятая часть жителей Земли могут быть инфицированы коронавирусом, передает ТАСС.
«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом», — заявил Райан в ходе выступления на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией коронавируса.
В целом в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших.
В Росси за сутки выявили почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что растущие цифры являются серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать осторожнее, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru