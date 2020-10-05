В ВОЗ назвали число жителей Земли, заразившихся COVID-19

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом», — заявил Райан в ходе выступления на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией коронавируса.

В целом в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших.

В Росси за сутки выявили почти 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что растущие цифры являются серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать осторожнее, пишет «Свободная пресса».

