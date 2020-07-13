В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире, которые базируются на реакции стран мира на пандемию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гебрейесуса, первые два сценария показали эффективность в борьбе с инфекцией. Первый сценарий предполагает контроль над ситуацией со стороны лидеров стран и налаживание эффективной коммуникации с гражданами (страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки). Второй сценарий – европейский, где фиксировались масштабные вспышки, которые удалось побороть при жестком соблюдении требований населением.
Третий вариант – это введение ограничений и ослабление их через некоторое время, что приводило к новым вспышкам. Четвертый сценарий – резкий рост числа зараженных (Америка, Южная Азия, ряд африканских стран).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru