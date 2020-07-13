В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

По словам Гебрейесуса, первые два сценария показали эффективность в борьбе с инфекцией. Первый сценарий предполагает контроль над ситуацией со стороны лидеров стран и налаживание эффективной коммуникации с гражданами (страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки). Второй сценарий – европейский, где фиксировались масштабные вспышки, которые удалось побороть при жестком соблюдении требований населением.



Третий вариант – это введение ограничений и ослабление их через некоторое время, что приводило к новым вспышкам. Четвертый сценарий – резкий рост числа зараженных (Америка, Южная Азия, ряд африканских стран).







