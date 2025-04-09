В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

Доска Достоевскому была установлена на здании гостиницы на улице Вяркю и Диджейи, где писатель остановился в 1867 году. Мемориальная доска Столыпину находилась на фасаде дома на улице Швянто Стяпоно.

Также будут демонтированы другие памятные доски, в том числе в честь писателя Константина Воробьева и общественного деятеля Людаса Гире, который сотрудничал с советской властью. Камиле Гогелене, председатель Комиссии по исторической памяти, заявила, что процесс десоветизации общественных пространств города близится к завершению, передает «Радиоточка НСН».

