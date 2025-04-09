В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

В Вильнюсе принято решение о демонтаже мемориальных досок, посвященных писателю Федору Достоевскому и премьер-министру Российской империи Петру Столыпину.

Совет городского самоуправления столицы Литвы поддержал это предложение, сославшись на нарушение Конституции Литвы, так как надписи на памятных табличках были выполнены не только на литовском, но и на русском языке.

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Доска Достоевскому была установлена на здании гостиницы на улице Вяркю и Диджейи, где писатель остановился в 1867 году. Мемориальная доска Столыпину находилась на фасаде дома на улице Швянто Стяпоно.

Также будут демонтированы другие памятные доски, в том числе в честь писателя Константина Воробьева и общественного деятеля Людаса Гире, который сотрудничал с советской властью. Камиле Гогелене, председатель Комиссии по исторической памяти, заявила, что процесс десоветизации общественных пространств города близится к завершению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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