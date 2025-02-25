В Полтаве демонтировали памятник Петру I

Власти Полтавы демонтировали памятник российскому императору Петру I в рамках государственной политики деколонизации, сообщила исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова.

По ее словам, решение принято на основании предписания Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Она подчеркнула, что демонтаж не является актом вандализма, а представляет собой осознанный шаг по избавлению от «российских имперских маркеров».

Памятник находился возле Музея истории Полтавской битвы. Фигура Петра I, изготовленная в 1915 году в Санкт-Петербурге, первоначально была установлена в здании Петровского Полтавского кадетского корпуса, а после его расформирования в 1950 году перенесена на нынешнее место, передает «Радиоточка НСН».

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