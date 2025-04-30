В Верховной Раде допустили удар по Параду Победы в Москве
30 апреля 202513:52
Украина располагает дальнобойным оружием, способным атаковать Парад Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко.
По его мнению, удар будет успешным, даже если на Красную площадь будут стянуты все средства воздушного прикрытия.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие председателя КНР Си Цзиньпина в праздновании 9 мая в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru