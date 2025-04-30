В Верховной Раде допустили удар по Параду Победы в Москве

По его мнению, удар будет успешным, даже если на Красную площадь будут стянуты все средства воздушного прикрытия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие председателя КНР Си Цзиньпина в праздновании 9 мая в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

