В Верховной Раде допустили удар по Параду Победы в Москве

Украина располагает дальнобойным оружием, способным атаковать Парад Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко.

Президент Республики Конго приедет на парад Победы 9 мая

По его мнению, удар будет успешным, даже если на Красную площадь будут стянуты все средства воздушного прикрытия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие председателя КНР Си Цзиньпина в праздновании 9 мая в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Красная ПлощадьДень ПобедыУкраинаВерховная Рада

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