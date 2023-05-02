В Венгрии украинцев выгнали из деревни после нападений на женщин

Как отметил Дьюрича, из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что приезжие из Закарпатья изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину, пишет «Свободная пресса».

«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил глава населенного пункта.

В соцсетях мэр опубликовал видео, на котором в сопровождении полицейских прибыл в общежитие украинских рабочих. Дьюрича потребовал от приезжих уехать на родину, чтобы «воевать с чеченцами», указывает телеканал «360». Мэр подчеркнул, что не потерпит притеснений местных жительниц и будет бороться с другими преступлениями.

