В Венгрии украинцев выгнали из деревни после нападений на женщин
Мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрича выгнал украинских беженцев после нападений на местных жительниц. Об этом сообщает портал index.hu.
Как отметил Дьюрича, из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что приезжие из Закарпатья изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину, пишет «Свободная пресса».
«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил глава населенного пункта.
В соцсетях мэр опубликовал видео, на котором в сопровождении полицейских прибыл в общежитие украинских рабочих. Дьюрича потребовал от приезжих уехать на родину, чтобы «воевать с чеченцами», указывает телеканал «360». Мэр подчеркнул, что не потерпит притеснений местных жительниц и будет бороться с другими преступлениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru