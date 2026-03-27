«Сделают скандал»: В Венгрии не поверили в санкции США за Украину
Введение мер против высокопоставленных функционеров при заявленной Трампом поддержке Орбана выглядит абсурдом, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
Санкции США против венгерских чиновников, блокирующих помощь Украине, сыграют на руку оппозиции перед парламентскими выборами, но правящая партия премьер-министра Виктора Орбана не уступит и продолжит борьбу, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Два сенатора от демократов и республиканцев готовят законопроект о вводе санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, которые причастны к блокировке помощи Украине, пишет Financial Times. Если его примут, президент США Дональд Трамп будет обязан ввести ограничения, включая запрет на визу для венгерских чиновников, которые способствовали закупкам российской нефти и газа и блокировали помощь Киеву. Один из авторов документа, Том Тиллис от Республиканской партии заявил, что законопроект одновременно дает Венгрии четкий путь к возвращению к согласованной линии с союзниками — через отказ от зависимости от российской энергии и прекращение блокирования поддержки Украины.
«Это очень интересная новость, потому что 7 апреля в Будапеште ожидают Джей Ди Вэнса (вице-президент США. - Прим. НСН). Это значит, что американская администрация однозначно поддерживает Орбана (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. - прим. НСН), о чем открыто несколько раз говорил Трамп. Понятно, что западная политическая элита и западное общество расколоты в этом вопросе. Не все американские политики думают, как Трамп, и многие защищают Украину. Именно они попробуют оказать давление на венгерское правительство, чтобы оно не препятствовало поддержке Украины. В Венгрии, где идет предвыборная кампания, из этого сделают скандал. Оппозиция попробует показать, что даже США не любят Орбана. В свою очередь, Орбан продолжит борьбу», - считает Штир.
В законопроекте под названием Block Putin Act нет прямого упоминания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как цели для санкций. Определить, какие именно чиновники причастны к блокировке помощи Украине и сохранению зависимости страны от российских энергоресурсов, должна будет администрация Трампа. Вместе с тем, как считает собеседник НСН, этот законопроект в США не пройдет.
«Смешно было бы, если Трамп, поддерживающий Орбана, и американский Конгресс, где пока еще большинство составляют республиканцы, примут такой закон по санкциям против венгерских чиновников. Это абсурд! Я не ожидаю ничего особенного в связи с этим законопроектом и не думаю, что его примут в США. Некоторые хотят ввести санкции, но они провалятся. Против некоторых венгерских чиновников при администрации Байдена, которая ненавидела Орбана и оказывала серьезное давление на его правительство, уже вводились санкции. Если Трамп ничего против этого [законопроекта] не сумеет сделать, тогда в Венгрии должны признать, что возможности Трампа не такие большие, как он сам считает», - добавил Штир.
Ранее Габор Штир рассказал НСН, что Венгрия и Словакия вынуждены будут забыть о российской нефти и газе, если Евросоюз не окажет давление на Украину.
