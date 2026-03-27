Санкции США против венгерских чиновников, блокирующих помощь Украине, сыграют на руку оппозиции перед парламентскими выборами, но правящая партия премьер-министра Виктора Орбана не уступит и продолжит борьбу, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Два сенатора от демократов и республиканцев готовят законопроект о вводе санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, которые причастны к блокировке помощи Украине, пишет Financial Times. Если его примут, президент США Дональд Трамп будет обязан ввести ограничения, включая запрет на визу для венгерских чиновников, которые способствовали закупкам российской нефти и газа и блокировали помощь Киеву. Один из авторов документа, Том Тиллис от Республиканской партии заявил, что законопроект одновременно дает Венгрии четкий путь к возвращению к согласованной линии с союзниками — через отказ от зависимости от российской энергии и прекращение блокирования поддержки Украины.