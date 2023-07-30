В Венгрии рассказали о бесполезности санкций против России

В Венгрии отреагировали на намерение Евросоюза ввести новый пакет санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.

В Венгрии предупредили о негативных последствиях экспансии НАТО на восток

Как сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, санкционная политика ЕС провалилась. Дипломат отметил, что ограничения потерпели фиаско. Также европейская экономика переживает сложности из-за антироссийских санкций.

Ранее Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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