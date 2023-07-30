В Венгрии рассказали о бесполезности санкций против России
30 июля 202306:02
В Венгрии отреагировали на намерение Евросоюза ввести новый пакет санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.
Как сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, санкционная политика ЕС провалилась. Дипломат отметил, что ограничения потерпели фиаско. Также европейская экономика переживает сложности из-за антироссийских санкций.
Ранее Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru