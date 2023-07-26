В Венгрии предупредили о негативных последствиях экспансии НАТО на восток
Экспансия Североатлантического альянса на восток входит в интересы США и наносит урон евразийской цивилизации. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на лидера венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.
По словам политика, Будапешт выступает против расширения НАТО на восток, поскольку оно лишь усиливает вредное и опасное напряжение между восточной и западной цивилизацией.
Тороцкаи отметил, что Россия также является частью евразийской цивилизации.
Ранее в США заявили, что Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную ими для президента России Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru