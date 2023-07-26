По словам политика, Будапешт выступает против расширения НАТО на восток, поскольку оно лишь усиливает вредное и опасное напряжение между восточной и западной цивилизацией.

Тороцкаи отметил, что Россия также является частью евразийской цивилизации.

Ранее в США заявили, что Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную ими для президента России Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

