Дунай в болгарском течении обмелел до опасных показателей

Река Дунай обмелела на ряде участков в болгарском течении обмелел до опасно минимальных показателей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что самых минимальных значений уровень воды достиг вблизи населенного пункта Оряхово. Там вода находится на отметке минус 69 см от минимально допустимого предела.

Также серьезных минусовых значений вода достигла в районе Русе (минус 57 см), в районе Силистры (минус 38 см), в районе Ново Село (минус 31 см).

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Костин
ТЕГИ:Болгария
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