В Венгрии началась вакцинация «Спутником V»

Власти Венгрии начали прививать население от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйаш ранее заявил, что эту прививку можно будет сделать в четверг и пятницу в четырех пунктах вакцинации в Будапеште. Вакцинировать будут людей без хронических заболеваний в возрасте до 75 лет.

Напомним, 7 февраля министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер заявил, что Национальный центр общественного здравоохранения окончательно одобрил применение российского препарата «Спутник V». Венгрия стала первой страной ЕС, в которую для проведения исследований были доставлены образцы вакцины.

Добавим, в настоящий момент в стране для вакцинации доступно четыре препарата: совместная разработка Pfizer и BioNTech, вакцины от компаний Moderna и AstraZeneca, а также российский «Спутник V».