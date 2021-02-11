В Венгрии началась вакцинация «Спутником V»
Власти Венгрии начали прививать население от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйаш ранее заявил, что эту прививку можно будет сделать в четверг и пятницу в четырех пунктах вакцинации в Будапеште. Вакцинировать будут людей без хронических заболеваний в возрасте до 75 лет.
Напомним, 7 февраля министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер заявил, что Национальный центр общественного здравоохранения окончательно одобрил применение российского препарата «Спутник V». Венгрия стала первой страной ЕС, в которую для проведения исследований были доставлены образцы вакцины.
Добавим, в настоящий момент в стране для вакцинации доступно четыре препарата: совместная разработка Pfizer и BioNTech, вакцины от компаний Moderna и AstraZeneca, а также российский «Спутник V».
Накануне стало известно, что государственное управление в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн объявило о регистрации «Спутника V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Отмечается, что одобрение было получено в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization), то есть без дополнительных клинических исследований на территории государства.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация «Спутник V» позволит защитить население Бахрейна. По его словам, «объединение усилий является ключом к победе над пандемией», отмечает МИР 24.
Бахрейн стал уже 24-й страной мира, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V».
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