В Венесуэле начались стычки демонстрантов с нацгвардией. Видео

Участники массовой акции, выступающие против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вступили в столкновения с бойцами Национальной гвардии в Каракасе. Как отмечает RT, в стычках на стороне демонстрантов также принимают участие некоторые гвардейцы, которые перешли на сторону протестующих.

Сотрудники правоохранительных органов применяют для разгона слезоточивый газ, слышна стрельба. Очевидцы выкладывают видео столкновений в сети.