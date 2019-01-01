В Венесуэле начались стычки демонстрантов с нацгвардией. Видео
Участники массовой акции, выступающие против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вступили в столкновения с бойцами Национальной гвардии в Каракасе. Как отмечает RT, в стычках на стороне демонстрантов также принимают участие некоторые гвардейцы, которые перешли на сторону протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов применяют для разгона слезоточивый газ, слышна стрельба. Очевидцы выкладывают видео столкновений в сети.
Ранее лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале заключительного этапа так называемой операции «Свобода».
Он утверждал, что армия готова перейти на сторону оппозиции.
После этого появились сообщения о попытке путча, однако министр обороны Боливарианской республики заверил, что вооруженные силы верны властям и президенту Мадуро.
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