Российские военные не будут вмешиваться в Венесуэльский мятеж
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» в эфире НСН прокомментировал попытку военного переворота в латиноамериканской стране.
Венесуэльские власти предпринимают решительные действия по подавлению попытки военного переворота. Против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и находящихся с ним 70 человек в военной форме был применен слезоточивый газ. Как сообщает Reuters, в стране ограничили доступ к соцсетям. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция распространила видеоролик, в котором Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. На видеозаписи также замечен влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который заявил, что из-под стражи его освободили военнослужащие.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН выразил уверенность, что присутствие российских военных в Венесуэле не повлияет на решение РФ не вмешиваться в конфликт.
«У России есть военно-техническое соглашение о сотрудничестве, наши специалисты там работают, они обучались владению российским военным оборудованием, и у нас в том числе. И это сотрудничество будет продолжаться с законным правительством Венесуэлы. Конечно, в России смотрят внимательно за этими контрреволюционными мятежными попытками, но вмешиваться – это не наше дело», - заявил он.
Собеседник НСН предположил, что попытки извне по захвату власти в Венесуэле будут продолжаться.
«Эти события показывают, что продолжается попытка склонить военных на сторону самозванца Гуайдо. До сих пор эти попытки не удавались. До сих пор военные, в массе своей серьезные люди, из военных кругов, из кругов сил безопасности, оставались верными законному правительству. И этот факт, о котором сейчас заговорили, показывает, что попытки склонить военных на сторону оппозиции будут продолжаться. Они инспирируются, в том числе из-за рубежа, то есть из США. Правительство Мадуро показало свою жизнестойкость, способность сохранять власть в своих руках, а способность взять власть Гуайдо пока не продемонстрировал. Вот что на данном этапе можно сказать на основе недавно поступивших сообщений о попытке военного мятежа со стороны нескольких офицеров», - отметил он.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.
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