Российские военные не будут вмешиваться в Венесуэльский мятеж

Венесуэльские власти предпринимают решительные действия по подавлению попытки военного переворота. Против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и находящихся с ним 70 человек в военной форме был применен слезоточивый газ. Как сообщает Reuters, в стране ограничили доступ к соцсетям. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция распространила видеоролик, в котором Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. На видеозаписи также замечен влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который заявил, что из-под стражи его освободили военнослужащие.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН выразил уверенность, что присутствие российских военных в Венесуэле не повлияет на решение РФ не вмешиваться в конфликт.

«У России есть военно-техническое соглашение о сотрудничестве, наши специалисты там работают, они обучались владению российским военным оборудованием, и у нас в том числе. И это сотрудничество будет продолжаться с законным правительством Венесуэлы. Конечно, в России смотрят внимательно за этими контрреволюционными мятежными попытками, но вмешиваться – это не наше дело», - заявил он.

Собеседник НСН предположил, что попытки извне по захвату власти в Венесуэле будут продолжаться.