В Великобритании выявлено более 300 случаев заражения «омикрон»-штаммом
В Великобритании общее число выявленных случаев заражения «омикрон»-штаммом достигло 336. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, за минувшие сутки было зафиксировано 90 новых случаев заражения. По данным Минздрава страны, часть случаев заражения не связана с зарубежными поездками, что говорит о контактной передаче вирусов в ряде регионов государства.
Ранее сегодня стало известно, что «омикрон» обнаружен в России. Его подтвердили у двух пациентов с которые прибыли в страну из ЮАР.
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9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru