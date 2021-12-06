В Великобритании выявлено более 300 случаев заражения «омикрон»-штаммом

В частности, за минувшие сутки было зафиксировано 90 новых случаев заражения. По данным Минздрава страны, часть случаев заражения не связана с зарубежными поездками, что говорит о контактной передаче вирусов в ряде регионов государства.

Ранее сегодня стало известно, что «омикрон» обнаружен в России. Его подтвердили у двух пациентов с которые прибыли в страну из ЮАР.