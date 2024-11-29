В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
Еще один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти. Об этом сообщается в заявлении британского агентства по здравоохранению.
Согласно данным, это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель. Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе, речь идет о мужчине, который недавно вернулся из Уганды.
Сообщается, что связи между этим случаем и четырьмя предыдущими нет. Тогда речь шла о членах одного домохозяйства, все они полностью выздоровели.
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил НСН, что для России риски, связанные с распространением оспы обезьян, минимальны, ситуация остается напряженной лишь в Африке, где с заболеванием сложно бороться, передает «Радиоточка НСН».
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Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru