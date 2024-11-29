В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян

Еще один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти. Об этом сообщается в заявлении британского агентства по здравоохранению.

Согласно данным, это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель. Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе, речь идет о мужчине, который недавно вернулся из Уганды.