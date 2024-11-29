В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян

Еще один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили в Великобритании, общее число заразившихся достигло пяти. Об этом сообщается в заявлении британского агентства по здравоохранению.

Согласно данным, это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель. Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе, речь идет о мужчине, который недавно вернулся из Уганды.

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Сообщается, что связи между этим случаем и четырьмя предыдущими нет. Тогда речь шла о членах одного домохозяйства, все они полностью выздоровели.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил НСН, что для России риски, связанные с распространением оспы обезьян, минимальны, ситуация остается напряженной лишь в Африке, где с заболеванием сложно бороться, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:БолезньВеликобритания

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