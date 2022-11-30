В Великобритании вспыхнула эпидемия дифтерии из-за украинских беженцев

Заболевание зарегистрировали в местах размещения беженцев. В одном из них число заболевших превысило 50 человек. Первый случай заражения дифтерией зарегистрировали у мужчины, погибшего 19 ноября в центре обработки аэропорта в Кенте, который прибыл в королевстве за неделю до этого.

По словам британского министра транспорта Марка Харпера, вероятнее украинцы заболели дифтерией еще до того, как прибыли в Великобританию.

Отмечается, что за 2021 год в стране заразились этой инфекцией всего три человека. А после прибытия украинских беженцев болезнь выявили у 275 человек.

Ранее десятки украинских граждан попали в больницу с отравлением в польском городе Глухоглазы. Люди проживают в центре для беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

