В России подтвердилось 16 случаев заражения штаммом «Омикрон»
Из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР, у 16 был выявлен штамм «Омикрон». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что все заболевшие находятся под наблюдением.
По словам Голиковой, за неделю заболеваемость COVID-19 в России сократилась на 7,3%, составив 144,95 случая на 100 тысяч населения. При этом в пяти регионах показатели по заболеваемости растут.
Ранее в СМИ сообщалось о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса в России. По данным источника, оба пациента прибыли из ЮАР. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что носители раньше уже делали прививку. Болезнь у них проходит в легкой форме.
По состоянию на 13 декабря, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 29 тысяч 929 человек. За сутки умерла 1 тысяча 132 человека. Выздоровели еще 31 тысяча 391 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10 декабря количество вакцинировавшихся первым компонентом в России составило 74 миллиона 189 тысяч 385 человек. Число граждан прошедших полную вакцинацию достигло 67 миллионов 260 тысяч 355 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- В МИД пригрозили военным ответом НАТО и США
- В России подтвердилось 16 случаев заражения штаммом «Омикрон»
- Мужчина ранил из травматического пистолета пять охранников ночного клуба под Курском
- МВД: Взрыв в Серпуховском монастыре устроил выпускник православной гимназии
- ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки
- Источник рассказал о мотивах устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре
- СМИ сообщили о семи пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре
- Моргенштерн стал «Артистом года» по версии сервиса VK Музыка
- СМИ: Самодельное взрывное устройство сработало в Серпуховском женском монастыре
- Автоэксперт назвал самые популярные схемы обмана автовладельцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru