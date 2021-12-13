В России подтвердилось 16 случаев заражения штаммом «Омикрон»

Из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР, у 16 был выявлен штамм «Омикрон». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что все заболевшие находятся под наблюдением.

По словам Голиковой, за неделю заболеваемость COVID-19 в России сократилась на 7,3%, составив 144,95 случая на 100 тысяч населения. При этом в пяти регионах показатели по заболеваемости растут.

Ранее в СМИ сообщалось о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса в России. По данным источника, оба пациента прибыли из ЮАР. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что носители раньше уже делали прививку. Болезнь у них проходит в легкой форме.