В России подтвердилось 16 случаев заражения штаммом «Омикрон»

Из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР, у 16 был выявлен штамм «Омикрон». Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что все заболевшие находятся под наблюдением.

По словам Голиковой, за неделю заболеваемость COVID-19 в России сократилась на 7,3%, составив 144,95 случая на 100 тысяч населения. При этом в пяти регионах показатели по заболеваемости растут.

Ранее в СМИ сообщалось о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса в России. По данным источника, оба пациента прибыли из ЮАР. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что носители раньше уже делали прививку. Болезнь у них проходит в легкой форме.

Гинцбург: Штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»

По состоянию на 13 декабря, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 29 тысяч 929 человек. За сутки умерла 1 тысяча 132 человека. Выздоровели еще 31 тысяча 391 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10 декабря количество вакцинировавшихся первым компонентом в России составило 74 миллиона 189 тысяч 385 человек. Число граждан прошедших полную вакцинацию достигло 67 миллионов 260 тысяч 355 человек.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:РоссияЮАРТатьяна ГоликоваКоронавирусОмикрон-штамм
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