О начале церемонии сигнализировал удар колокола лондонского Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца. В траурном мероприятии участвовала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, почтившая память королевы у входа в резиденцию главы британского правительства на Даунинг-стрит.

К минуте молчания также присоединились десятки тысяч жителей страны. В течение минуты они хранили молчание вне зависимости от того, где находились.

После похорон Елизаветы II 19 сентября министры проведут переговоры с Букингемским дворцом о мероприятиях по увековечиванию памяти монархи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

