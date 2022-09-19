В Великобритании провели минуту молчания в память о королеве Елизавете II
Британцы провели минуту молчания в память об ушедшей из жизни королеве Елизавете II, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
О начале церемонии сигнализировал удар колокола лондонского Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца. В траурном мероприятии участвовала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, почтившая память королевы у входа в резиденцию главы британского правительства на Даунинг-стрит.
К минуте молчания также присоединились десятки тысяч жителей страны. В течение минуты они хранили молчание вне зависимости от того, где находились.
После похорон Елизаветы II 19 сентября министры проведут переговоры с Букингемским дворцом о мероприятиях по увековечиванию памяти монархи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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